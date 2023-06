Yo trato de estar lo mejor posible por el gordito, pero por dentro no estoy muy bien Yo trato de estar lo mejor posible por el gordito, pero por dentro no estoy muy bien

"Yo tuve cataratas, así que es congénito. A mí me operaron a los 17 años, cuando me lo detectaron. Benja necesita que lo operen ahora. El 10 cumple 3 meses y necesita la intervención lo antes posible. Si lo operan al año va a ver gris, nada, no va a poder distinguir colores. Lo ideal es que la operación sea entre los 3 y 4 meses y el ya está pisando los tres meses", remarcó.

"Acá en Rio Negro no hay especialistas para a edad de él, así que necesitamos ir al Garrahan. La plata que busco juntar con la rifa es para cubrir el traslado, alojamiento y la estadía", dijo haciendo alusión al sorteo que está promocionando a través de redes sociales y que se realizará el sábado 17 de junio.

"La doctora de acá, que está preparando todos los estudios para que lleve, me dijo que como mínimo vamos a tener que estar aproximadamente un mes y luego volver para control", detalló para luego agregar que como familia les es difícil cubrir los gastos del viaje dado que ella es ama de casa y su pareja albañil sin un trabajo estable. "Se la rebusca haciendo changas", comentó antes de hacer hincapié en lo importante que es para ellos poder recaudar el dinero a través de un bono de mil pesos por el que se participará para obtener varios premios como un cordero, 3 pollos y 2 kilos de chorizos, una torta de dos kilos y medio, una hamburguesa con un aperitivo y una gaseosa, una tarta de gelatina con dos docenas de pizzetas, un conjunto de rompa interior con un esmaltado semipermanente, pantuflas femeninas, un alisado de cabello con un esmaltado semipermanente.

rifa benjamin.jpg El aviso que publicó Nanci en las redes para promocionar su rifa solidaria.

"Ahí estamos, de a poquito. Yo trato de estar lo mejor posible por el gordito, para estar bien con él, pero por dentro no estoy muy bien. Quiero agradecer a la gente por todo lo que me está ayudando", dijo en alusión a quienes están colaborando con la rifa, tanto en el armado como en la compra de números.

Quienes quieran colaborar con Benjamín y sus padres con la compra de un bono o con un aporte solidario pueden hacer una transferencia al CBU 0110197930019786626079 - Alias: MISION.COSMOS.CEBADA