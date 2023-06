Sólo el 40% de los trabajadores tiene todos los derechos laborales

Hasta fines del año pasado, el 8,7% de las personas estaba totalmente desempleada, el 23% tenía subempleo inestable (changas, programas de empleo, etc.) y el 28% tenía un empleo regular pero precario.

Según el informe, en 2022 la mitad de los ocupados trabajaba informalmente, es decir que no tenía aportes sociales. “Los empleadores no le realizaban los aportes jubilatorios al 36,9% de los asalariados y el 69% de los trabajadores por cuenta propia no pagaban sus aportes jubilatorios”, sostuvo.