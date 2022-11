"Somos una banda de rock and roll como pocas hay en la Argentina"

Estamos contentos porque hace algunos años que no vamos por todo lo que fue la pandemia. Estamos bien afilados porque venimos tocando mucho, festejando los 25 años de Hermanos de sangre, recordando esas canciones y divirtiéndonos. Ya somos veteranos de guerra rockeando en la ruta y pasando buenos momentos. Estamos enfocados en lo que hacemos y la verdad es que está gira nos rejuvenece, además estamos bien acordes a la edad que tenemos. Buscamos sonar bien y ser lo más profesionales posible arriba del escenario. La verdad es que tocamos todos los fines de semana del año y el 23 de diciembre va ser la última fecha de este 2022.

¿Cómo ha sido la recepción del público teniendo en cuenta la ausencia de una figura tan fuerte como la de Pity?

Lo que tienen de bueno estos shows es que se mezclan un par de generaciones. Vienen los de 40, 45 y 50 años que nos veían desde adolescentes y ahora llegan con el sobrino o el hijo a disfrutar. Pasa mucho que hay chicos que por primera vez pueden escuchar las canciones en vivo. Y después está el papá y hasta abuelo que te dice ‘loco, me hiciste volver a los 17 años y la pasé re bien’. Ese es el mejor regalo que nos estamos llevando de los shows. Es obvio que falta un frontman importante como Pity, pero no estamos tratando de emularlo a él sino que somos todos parte de Viejas Locas haciendo ese repertorio a nuestro estilo.

Muchos de los temas han sido compuestos en la mitad de la década del 90. ¿Considerás que siguen más actuales que nunca con todo lo que pasa en lo social y económico?

Sí, por supuesto. “Homero” es el himno de todos los trabajadores y trabajadoras que cada día que pasa suena más actual en este país tan loco. Después hay canciones como “Lo artesanal” e “Intoxicado” que siguen siendo muy actuales. Sin darnos cuenta, Viejas Locas estaba adelantado a su época porque muchas cosas que pasan se reflejan en las canciones de hace 20 años atrás.

Viejas Locas x FyA - Una piba como vos - Panic Rock Festival 2019

¿Creés que algunas canciones se ganaron un lugar en la historia del rock nacional?

Indudablemente. Los tres discos de la década del 90 se convirtieron en clásicos. Hay discos de bandas de los que rescatás una o tres canciones. Si hablamos del primer disco, tiene “Nena, me gustas así”, “Sacátelo”, “Balada para otra mujer”, “Tirado y enrollado”… Y el segunda tiene temas como “Adrenalina”, “Perra”, “Difícil de entender”, “Todo terminó”, “El chico de la oculta”. Son tres discos bien completos que no tienen tres canciones o temas de relleno. Los tres discos ya pasaron a la historia como clásicos del rock nacional. Lo bueno de todo esto es que en los shows siempre hacemos un repertorio de 18 canciones y sumamos dos. Y siempre hay que gente que te dice ‘eh, loco, faltó La simpática demonia’. Siempre van a faltar algunas canciones a pesar de que les tocaste 25 temas. Está bueno tener un repertorio tan grande y que después de tantos años siga vigente.

Surgieron a mitad de los 90 bajo la etiqueta de “el nuevo rock stone” o “rock barrial”. ¿Cómo ves la escena de ese género?

Eso que pasó quizás fue una boludez porque no encasillaron ahí. Hay bandas que las clasifican de ‘banda de rock nacional y otras cosas’ y a nosotros, en vez de decir lo mismo, nos pusieron ‘rock barrial’ o ‘rock chabón’, como bajándonos una categoría. No creo que muchas bandas que a través del tiempo sigan sonando, a pesar de la historia de Viejas Locas con bocha de divorcios, cambios de integrantes, sigan tan vigentes desde las canciones. Esa parte de la prensa pienso que fue despectiva y quiso inventar un estilo. Al final no nos terminó perjudicando, pero quizás nos desprestigió al ser un poco despectivo. Somos una banda de rock and roll como pocas hay en la Argentina.

Fabián "Fachi" Crea Viejas Locas

¿Dónde creés que hizo la diferencia Viejas Locas del resto que iban por el mismo género?

Nos diferencian la realidad de las letras y la energía de la banda en vivo. Si hablamos netamente del género stone, cuando salimos nosotros estaban al mando de la movida Ratones Paranoicos, Blues Motel, Los Perros con Gabriel Carambula, Heroicos Sobrevivientes, que tenían su estilo propio al influenciarse con los Rolling Stones. A partir de nosotros, creo que las bandas comenzaron a influenciarse más en Viejas Locas que en los Stones. Hoy no hay nuevas propuestas en el género: La 25 había agarrado la posta y se separaron. Ahora está Junior –ex cantante de La 25- con Caras Extrañas y no sé si los demás integrantes tendrán algún proyecto. Con conocimiento de causa de haberlo vivido, no nos damos cuenta y esto de separarse, volverse a juntar y después el cambiar de integrantes, tiramos un poco abajo al género. Cuando era adolescente me gustaba ver a las bandas con su misma formación, porque cuando cambian los integrantes pierden un poco de credibilidad.

Contra la pared (2011) fue el último registro de Viejas Locas, ¿quedó material inédito?

No fue un disco tan completo pero tiene sus buenas canciones como “Roca & Giro”, “Ya no miento”, “Bailando en el infierno”, “No me pienso levantar”. Lo que pasa que la banda estaba en un altibajo por la salud y el comportamiento de Cristian (el Pity), y quizás no le dieron tanta importancia al disco en su difusión como se merecía una placa de Viejas Locas. No quedaron canciones. En esta etapa nueva sacamos en las plataformas un EP que se llama Confinado (2020): tiene tres canciones nuevas y una inédita que se llama “Las enseñanzas de Don Juan”, que es letra de Cristian. Actualmente estamos maqueteando cinco canciones nuevas para subir como un nuevo EP a las plataformas en abril o mayo de 2023.

Pity hoy se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico y sería juzgado en febrero. ¿Has tenido algún tipo de contacto con él?

Tengo comunicación con la madre y ella me cuenta cómo está él. La verdad es que personalmente nunca lo pude ver. Siempre me dicen que tiene prioridad la familia, entonces hay que respetar esas cosas. La madre a veces me dice que está un poco decaído de ánimo, pero bueno… Todos vimos imágenes de él que está más gordo y eso significa que está saludable. Lo importante es que esté bien, se recupere y que cuando salga esté haciendo música. Lo que pasaba en los últimos años de la banda, hasta cuando estuve yo, es que la misma prensa, en vez de preguntarnos por las canciones o proyectos musicales, buscaban que Cristian diga tonterías preguntando cosas boludas para sacarle su lado más mediático y no su lado como músico. No tenía mucho sentido eso en él porque sabemos que hace buenas canciones y podría estar todo el día hablando de eso. Era buscarle la lengua por otro lado y no por el musical.

¿Pensás que en algún punto se lo terminó devorando el personaje?

Lo tendría que contestar él. Cuando pasaba eso con la prensa, hablaba con él y le decía ‘che, no contestemos esas cosas, hablemos del disco, los shows o cómo hicimos las canciones nuevas’, pero se ve que en el último tiempo eso ya lo había incorporado. Entonces terminaba contestando lo que quería la gente o esquivando la pregunta con otras cosas más divagantes. Él tenía muchos recursos para eso, pero terminaba cayendo en ese juego y se perdió lo musical. Siempre hablo desde mi punto de vista, que no quiere decir que sea el dueño de la realidad de lo que pasó. Mientras las canciones sigan vigentes y sigan sonando, no se termina Viejas Locas.