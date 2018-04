Son puras gansadas

Lejos de salir con los tapones de punta, la creadora de “La tonta” se tomó con humor el tema. Jimena comenzó el día de ayer subiendo una foto súper hot en la que dejó ver su sensual tatuaje de los Rolling Stones (la clásica lengua) estampado en su cola, junto a un “Buen día”.

A los pocos minutos comenzó de manera irónica a referirse al polémico tema: “Qué bajón ser detective y entregarle al que te contrató fotos mías en el Coto eligiendo churrascos, en el chino de la vuelta o el Cremolatti de la esquina. ¡Qué gansadas dicen, por Dios!”, tuiteó la actriz.

¿Habrá fotos? Si bien niega ser infiel ahora hay que esperar si aparece alguna prueba del investigador.

“Me tiran mierda”

Hasta el momento no se conoce la causa principal que derivó en la separación entre Barón y Del Potro. Pero Jimena se encargó de revelar qué pasó: “Me separé porque no quería repetir con Juan lo que me pasó con (Daniel) Osvaldo”, resumió la cantante.

Mucho más tarde, la madre de Morrison utilizó nuevamente la cuenta de la red social del pajarito para hacer un cierre: “Yo entiendo que todos la ligamos en algún momento, es parte de esto... Pero FA que a mí me tiran mierda a lo loco... ¿o es sólo mi sensación? ¿Qué onda viejo?”, escribió Jimena, quien en febrero pasado se separó del tenista de Tandil.