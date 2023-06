Desde la noche que no pegan un ojo. La alarma de un auto estacionado sobre calle Tucumán e Independencia, frente a la clínica Dr. Roberto Raña, no paró de sonar. El martirio comenzó alrededor de las 2 de la madrugada de este jueves .

auto alarma 01.jpg

Pasó la noche y a primera hora de la mañana, Ayelén se retiró del edificio porque tenía que ir al Hospital Regional Neuquén. Una hora más tarde regresó a su domicilio y se dio cuenta de que la alarma del auto seguía sonando. La tortura se extendió durante toda la mañana. Incluso cuando la joven tuvo que irse a trabajar, el ruido ensordecedor no cesaba.

"El auto está en línea amarilla, casi entrando con la trompa en un garaje, donde nadie puede salir", manifestó la vecina.

Desconoce si persistía la molestia porque estaba en horario laboral. No obstante, los vecinos lanzaron una misiva a su conductor/a que fue muy gráfica: "Tu alarma de mierda estuvo sonando todo el día". Eso escribieron en el capot del vehículo. En tanto, en una puerta alguien le dejó su teléfono celular para que se comunique.

La alarma sonó todo el día

"No nos dejó descansar en toda la noche", reiteró la joven consultada. Es un misterio quién es su propietario/a, de dónde proviene el vehículo.

Varias personas se acercaron a preguntar a comerciantes de la cuadra por la titularidad del auto, pero no sabían nada. "Es agotador llamar y que no nos brinden una solución. Estamos colmados de paciencia. Si el auto no está enfrente de un garaje no lo retiran", se quejaron.