¡Sorpresa total! Graciela Alfano se reconcilió con su exmarido

“Pude caer bien parada de muchas situaciones difíciles. En realidad, con esta vida estoy para una serie, ¿no? Porque hice de todo”, empezó comentando Graciela.

Le dije sí a la vida, a lo prohibido, a lo bueno, a lo que se podía y a lo que no. Experiencia sobra. Y ahora esto de la enfermedad. No creas que no me asusté o reproché. Dije: “La pucha, ¿para qué tanto cuidado toda una vida si ahora me aparecen dos tumores?”. Y el médico me dijo: “Gracias a esa vida ordenada tu otro riñón está fantástico”, agregó más adelante al hablar acerca de la enfermedad que tuvo que afrontar.

“Sí, gracias a Dios no tuve que hacer tratamiento posterior ni nada. Fueron dos operaciones programadas, mucha anestesia en poco tiempo”, explicó.

Al ser consultada acerca de su regreso con Capozzolo contestó: “La palabra “novio” no se usa más, salvo que tengas 15 años. Solo puedo decir que, en términos generales, hoy hay dos tendencias. Una es casarse con uno mismo, que es lo que estoy proponiendo todo el tiempo. Y la otra es chonguear con el ex. Es lo mejor que hay, fantástico”.

“Claro que estoy feliz. Estoy viva, básicamente. Todo está como tiene que estar porque la vida lo quiere de esa manera”, cerró diciendo Graciela.