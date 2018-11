El de C贸rdoba, indignado por un comentario del de Chacom煤s, no quiso darle la mano al vencedor y encar贸 directo al juez de silla una vez finalizado el encuentro. "Ten茅s 35 a帽os, no madur谩s m谩s. No madur谩s m谩s, chab贸n", le tir贸 el 239 del mundo a su rival tras el saludo con el 谩rbitro. Charly le respondi贸: "Ten茅s la adrenalina alta, te hice un comentario".