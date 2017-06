Sosa: "mi objetivo es volver a primera"

“Estoy hace un mes en Neuquén esperando que salgan cosas. Todavía el libro de pases argentino no abre y hay algunas propuestas de afuera, pero prefiero esperar porque se que pueden venir cosas buenas”, dijo esperanzado el atacante, en un mano a mano con LM Neuquén.

Luego de su reciente paso por Cipolletti, en el que brilló, Sosa partió nuevamente hacia la primera de Brasil (ya había tenido un exitoso paso por el América de ese país) esta vez al Portuguesa donde, según sus propias palabras, pasó por dos etapas. “La primera fue buena, pude jugar y veníamos bien, pero en el segundo momento no jugué mucho y eso me complicó también a la hora de decidir mi continuidad. El club me quiso renovar, pero decidí buscar otras cosas”, contó respecto de su última experiencia. “El fútbol brasileño, si te va bien, es muy lindo. Jugamos contra el Flamenco de Paolo Guerrero y contra el Vasco Da Gama de Nene. Es muy competitivo”, agregó.

De muy chico, con apenas 20 años, tuvo un breve paso por la segunda división de España, para después recalar en Nacional de Uruguay donde se coronó campeón de la mano de Marcelo Gallardo. Luego vistió la camiseta de Colón y más tarde regresó a la región para jugar en Cipolletti, club con el que mantiene contacto y hasta fue a ver algunos partidos. “Al equipo lo veo bien, va mejorando partido a partido, está ganando y le puede ir muy bien”, dijo el ex Sapere y Patagonia.

Además, por supuesto se refirió al trascendental duelo frente a San Lorenzo que se viene. “Seguro que me hubiese gustado estar. Para los jugadores es muy lindo jugar contra un grande, y sobre todo para el club, porque si les va bien puede tener mucha vidriera”, consideró el delantero. ¿Si le puede ganar? “El fútbol es fútbol y puede pasar cualquier cosa. La actualidad de San Lorenzo es buena, está en octavos de la Libertadores y seguro va a ser difícil pero no imposible”.

"Mi deseo ahora es ver acá si se puede agarrar una primera división, porque creo que se puede dar. Hay gente que me conoce y no me cierran las puertas, y eso a uno lo motiva".Matías Sosa. Delantero neuquino

Recibió propuestas Del federal a y del b, pero prefiere esperar una chance mayor.

Cambió la cabeza

En su primer paso por Brasil, Sosa tuvo quizás su mejor momento en la elite de un fútbol competitivo como es el carioca. Sin embargo, allí sufrió primero una operación de rodilla y luego se contagió el virus del dengue. “Creo que si hubiese terminado ese año, sería todo distinto porque había equipos grandes de Brasil que me querían, pero tuve la mala suerte de no poder terminar jugando”, contó.

Sosa sabe que por sus cualidades técnicas podría estar jugando en un equipo de primer nivel y que por distintas circunstancias no se le ha dado. Sin embargo, no esquiva las responsabilidades y analiza: “Creo que en mi carrera he tenido buena y mala suerte, pero la mayoría de los errores los cometí yo. El fútbol es raro, a mí se me dio de muy chico, debuté en primera a los 17 años. Me pusieron a jugar y al otro día ya me conocían todos. Ahora es distinto, ya no quiero jugar por el reconocimiento de nadie, quiero hacer mi carrera para que me vaya bien, quiero mostrar mi juego y, si es posible, en el fútbol grande”.

Por el momento, Matías se entrena por su cuenta en Neuquén, esperando que abra el mercado de pases y anhelando una chance importante para seguir demostrando todo lo que tiene para dar.