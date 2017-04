Stalkeada por Ronaldo

Fue la prensa europea la que deschavó al jugador del Real Madrid luego de asegurar que le dio “like” a más de una imagen de la bella joven, que tiene más de 850 mil seguidores en Instagram.

“No, por ahora no estoy saliendo con Cristiano Ronaldo. No lo conozco ni charlé con él. Si viene por mí, yo no me enteré”, explicó la blonda en la pantalla de TyC Sports, y agregó: “Dicen que me puso ‘like’ en varias fotos y que la novia estaría celosa. Yo nunca vi ningún ‘like’. No me sigue, pero capaz me stalkea y se le habrá escapado un ‘like’”.

Sol había sido blanco de los periodistas chimenteros luego de que la vincularan con el delantero estrella de River Lucas Alario, de quien ella se desligó completamente: “Lo conozco, muy buena onda, pero no pasa nada... No quiero futbolistas en mi vida. Basta de futbolistas”, aseguró en diálogo con Intrusos.

Aparentemente, la “sobri de Pérez” se separó hace menos de un mes de un futbolista de Chacarita, lo que la habría dejado completamente destrozada

No la sigue: Según la joven, el futbolista no la sigue en Instagram y cree que se le escapó un “like”.

Para hacer negocios, sí

Pese a no querer salir con futbolistas, Sol sí se animó a protagonizar una campaña para una marca de jeans junto al jugador millonario Sebastián Driussi y hasta compartió una imagen del backstage en su historial de Instagram. En la postal se veían de la mano y sonrientes.

También le gustó Tini Stoessel

Sol no es la única mujer argentina que le robó un suspiro a la estrella merengue. Es que, recientemente, Ronaldo le dio un “like” a una sensual foto que compartió en Instagram la popular cantante y actriz Tini Stoessel.