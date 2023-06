Straface: "Vaca Muerta puede desarrollarse mucho más"

Fernando Straface , secretario general y de relaciones internacionales de la ciudad de Buenos Aires, estuvo de visita en Neuquén para exponer sobre la “Inserción internacional para el desarrollo de la Argentina”. En una entrevista con LMPlay , dijo que Vaca Muerta podría crecer mucho más y agregar valor a sus productos, a partir de que el país ofrezca un marco de estabilidad macroeconómica y jurídica que, a su entender, hoy no tiene . Apuntó a que se deben buscar nuevos socios comerciales, pero que la prioridad la deben tener las naciones que integran el Mercosur.

- Sobre las oportunidades que el mundo le brinda a la Argentina para los próximos años. Producto de una serie de eventos, en algunos casos muy dramáticos como la invasión de Rusia a Ucrania, Argentina vuelve a estar en una posición de oportunidad para ser protagonista de algunas cadenas globales de valor, como no estaba probablemente desde cuando hace más de 100 años nos llamaban el granero del mundo. En temas como seguridad alimentaria, seguridad energética tan importante para la matriz de desarrollo de esta provincia, minerales críticos como cobre, litio, turismo, industrias basadas en el conocimiento, son todas grandes cadenas globales de valor en donde el mundo le dice a la Argentina: mirá, nosotros necesitamos mucho de lo que vos como país tenés. Pero claro, que esas oportunidades no se pueden desarrollar o realizar todo su potencial, a menos que produzcamos un shock de confianza internacional del mundo en Argentina.

- Para situarnos un poco acá, si se piensa en Vaca Muerta, da la sensación que las inversiones llegan. ¿No lo ve así?

- Sí, definitivamente, es una de las noticias positivas de la Argentina en los últimos años, incluso traspasando más de un gobierno, como debe ser una verdadera política de Estado. Pero también es verdad que Vaca Muerta tiene mucho por crecer, mucho por agregar valor a la producción de shale, que ojalá algún día se puede convertir directamente en la Argentina en gas licuado para de esa manera poder exportarlo. Hay que ver lo que pasa hoy con la seguridad energética en el mundo. Producto de la invasión de Rusia a Ucrania, Rusia dejó de ser un proveedor confiable de gas. Esta es la gran apuesta, si querés fallida, de la canciller Merkel, en haber confiado tanto en Rusia.

Hoy Europa le compra gas, fundamentalmente a Arabia Saudita y a Estados Unidos, y definitivamente querría comprar, por ejemplo, a la Argentina. Pero para que eso ocurra necesitamos extender el gasoducto, hacerlo llegar a los puertos, construir una planta de licuefacción, que vale entre 5.000 y 10.000 millones de dólares, y después tener un marco jurídico que le convenza al mundo, por ejemplo, a países de Europa, de que vamos a honrar nuestros compromisos de proveer gas por los próximos 20 años. Todo eso requiere de un marco de estabilidad macroeconómica que el país no tiene, de un marco de estabilidad jurídica. Y depende de una política internacional que establezca las negociaciones y para que estos acuerdos entre países puedan llevarse adelante. Entonces, la oportunidad definitivamente está. Vaca Muerta arrancó y puede desarrollar todavía mucho más potencial, pero faltan cosas para poder hacerlo al máximo nivel posible.

SFP Fernando Straface (3).JPG Sebastian Fariña Petersen

- ¿Entran en esta ecuación las energías renovables?

- Sí, hace unas semanas, la Comisión Europea aprobó una resolución por la cual, a partir del 2035, no van a circular más autos a combustión. Lo van a hacer a energía eléctrica. Esa energía eléctrica, hasta hoy, por lo menos, mientras la tecnología no cambie, se almacena una batería, esa batería lleva litio y cobre, y nosotros tenemos esos dos minerales críticos, con el triángulo norte de la Argentina, entre Catamarca, Salta y Jujuy. Eso más, la energía eólica, hidroeléctrica, que también para Neuquén es particularmente identitaria, son todas oportunidades que Argentina tiene.

Pero, insisto, requieren inversión. Y la inversión no va a venir exclusivamente desde el Estado, que está hoy quebrado, desde exclusivamente el ahorro de los argentinos, necesita inversión extranjera. Y para que esa inversión extranjera venga necesita confiar en el marco de reglas del país.

- ¿Esta inserción al mundo que plantea, debe darse con los países vecinos a través del Mercosur o con otros mercados?

Los países vecinos son probablemente la primera prioridad en la secuencia de una reintegración de Argentina al mundo. Para Argentina, por ejemplo, supone el primer socio comercial. Hoy, de hecho, lo están compitiendo con China. Entonces, con Brasil hay que restaurar esa relación. Con Chile, que es en el futuro cercano la salida al Pacífico de la Argentina. Tenemos que restaurar un vínculo basado en intereses comunes, a ellos también les interesa muchísimo parte de nuestros puertos y sobre todo el paso también del Pacífico hacia el Atlántico. Tenemos en Ushuaia y en Tierra del Fuego un interés común en establecer una base de aprovisionamiento para los países de la Antártida. Eso deberíamos conversarlo con Chile, a la vez que el paso bioceánico. Y con Uruguay, además de tradiciones e historia común, tenemos la necesidad de que vuelva a creer en el Mercosur para integrarse al mundo y no que trate de sentirse de ese acuerdo para negociar por sí mismo. Un Mercosur fortalecido nos va a permitir avanzar en la concreción del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que para Argentina es clave porque nos abre un mercado de 500 millones de personas.

Fernando Straface.mp4

- ¿Y China?

- Hay que avanzar en otros tratados como podría ser la propia China. Tenemos que tener todo el comercio que podamos porque es una economía muy complementaria con la Argentina, necesitan mucho de lo que Argentina tiene, como tienen muchos países, incluso otras potencias como la propia Estados Unidos. Al mismo tiempo, hay algunos temas de soberanía, de geopolítica, en donde Argentina tiene que tener una conversación muy seria con China respecto de qué puede esperar de Argentina y qué no. Temas como la hidrovía, el control de la pesca en nuestro Atlántico Sur, el 5G y la base, el observatorio que está aquí en la provincia de Neuquén, del cual poco se sabe qué es lo que pasa allí adentro. Tener una política exterior seria no pasa por decirle a cada uno lo que quiere escuchar, que es lo que intentó de forma fallida el presidente Fernández, sino tener una política exterior muy consistente que le de mucha certeza a los socios, a las grandes potencias, de qué pueden esperar de Argentina y qué no.

- Pensando en otros socios comerciales, ¿a dónde puede abrir más su mercado de Argentina?

- Argentina hoy ya está aprovechando, pero puede hacerlo mucho más. Un mercado a veces subestimado, por lo menos en la intuición, cuando pensamos en los grandes socios comerciales, que es el sudeste asiático, como Vietnam, Indonesia o Malasia. Después, yendo hacia esa zona del mundo, hay un gran ausente de la estrategia comercial argentina, que es India. Va a ser el país más poblado del mundo, con 1400 millones de personas. Con un uso horario un poco más amable que el de China, también a la cantidad de horas, y con una lengua, como el inglés, como segundo idioma en muchos casos, mucho más cercano al segundo idioma que podemos hablar nosotros. India es el gran ausente de la política exterior argentina porque allí hay muchísimo para intercambiar y también tiene vocación de invertir en industrias basadas en el conocimiento a parte del propio capital humano que los indios producen.

SFP Fernando Straface (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

Y en tercer lugar, hay un gran incipiente protagonista de las inversiones globales que es Arabia Saudita. Tiene un fondo de inversión muy importante constituido por las regalías del petróleo con el cual busca tener inversiones globales que lo autoabastezcan de cosas que necesita y también subirse a otras cadenas de valor. Definitivamente hacia el medio oriente, pensando en Arabia Saudita, Qatar, con que tenemos un tratado de inversión esperando ratificación en el Congreso, en Emiratos Árabes Unidos. Argentina tiene que mirar a esos países también como una forma de diversificar su matriz comercial.