Su le dio la bendición

Es que el viernes en los medios chimenteros comenzó a circular un video en el que a la conductora, que iba a ser parte de un evento, le preguntaron por la novia de Federico Bal y su rol en el convocante espectáculo, a lo que Susana, desconcertada, atinó a decir: “¡Me preguntan por Laurita Fernández! ¡¿Quién es?!”. Inmediatamente, los periodistas de espectáculo especularon con que la diva de los teléfonos había ninguneado a Laurita, dejando entrever que ella jamás le había dado el visto bueno a la blonda para que desembarcara en su show.

Aprovechando la participación de la ex campeona del “Bailando” en el clásico almuerzo de la Chiqui, Susana se comunicó con el ciclo para pedirle disculpas a Laurita. “Acababa de llegar, no sabía mucho. Y dije ‘¿quién es Laurita Fernández?’ Por supuesto que sabía pero no sé por qué me salió así. No fue nada peyorativo”, lanzó la anfitriona dejando claro que no tiene nada en contra de Fernández, para luego desearle lo mejor en la obra: “Estoy feliz de que hagas Sugar. Vas a hacer un éxito bárbaro. Desearte toda la suerte del mundo, por supuesto que te voy a ir a ver. Me dicen que el baile lo dominás perfecto”.