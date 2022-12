Suba excepcional del taxi por pozos y roturas en Centenario

Francisco Ramírez, representante del sector, se manifestó en diálogo con radio Red Social sobre el incremento tarifario: “Estamos esperando la firma del señor intendente para que llegue a Transporte y después se actualice con el relojero, esto se trabajó con la comisión de concejales y los titulares de base, es demasiado los gatos que estamos teniendo, las roturas de los autos y no hay forma de paliar la situación”.

La bajada de bandera diurna está en $134 y pasará a $168, mientras que la nocturna está $165 y luego de que se aplique la suba quedará en $202.

Ramírez dijo que cuando esté autorizado en el cuartel de bomberos actualizarán los valores y refirió que es la primera vez en la historia que piden un aumento por tercera vez.

“Es la primera vez y se está dando eso porque hay muchos autos parados por las roturas, está difícil para todo el mundo no solo para los taxistas, pero es la herramienta de trabajo, los últimos aumentos fueron del 23% y tuvimos tres aumentos de combustible, ahora no se usa el auto a GNC, todos trabajan a nafta, por ejemplo una parchada de cubierta sale mil pesos, todo usuario que tiene su autito sabe cuál es el precio de cómo están los repuestos, estamos viviendo una situación complicada, la inflación no está comiendo a todos”, comentó.

Sobre el faltante de taxis los fines de semana o en determinados días el taxista indicó: “Hay licencias que están paradas de cuando comenzó la pandemia, alrededor de 30 y se estaba esperando el censo para sacar las licencias a concurso ver la cantidad de alcance, teníamos 120 autos trabajando y hoy deben haber 10 o 15 de esos en reparaciones, inclusive yo que lo tuve ayer en reparación, se ve el faltante de taxis en Centenario, las calles están destrozadas y eso suma a la rotura del tren delantero y son las lamentables condiciones que estamos pasando”.