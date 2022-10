Sube el piso del Impuesto a la Ganancias: quienes pagarán

El titular del Palacio de Hacienda dijo que el objetivo de la actualización del tributo es “garantizar que los trabajadores no pierdan lo que ganan en horas extra o por producto de la paritaria por el impuesto a las Ganancias”.

Rechazo al congelamiento de precios y negociaciones con las empresas de consumo masivo

Massa expresó rechazo al congelamiento de precios y confirmó que trabajan en acuerdos con empresas de consumo masivo tras la difusión del índice de inflación de 6,2% en septiembre. “No me conforma ni me gusta el número de 6,2% de inflación de septiembre”. Después de conocerse el último IPC hubo llamados a estas compañías con el objetivo de “ayudarlas en la reacomodación de costos”. Aunque el ministro fue categórico al respecto, “los congelamientos de precios dictados por la fuerza no funcionan, no creo en eso como mecanismo”.

“La inflación es el peor castigo que puede tener cualquier trabajador y jubilado de la Argentina”, dijo Massa, para luego agregar, “tenemos que garantizar que el camino descendente de la inflación se consolide, las medidas que vamos tomando van de la mano con esa idea”.

Cómo se actualiza el impuesto a las Ganancias

La actualización del impuesto a las Ganancias técnicamente es anual y se mide a través del coeficiente de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). El Gobierno tiene la posibilidad de adelantar la actualización, en línea con el anuncio de Massa.

Para el especialista tributario Sebastián Domínguez debería hacerse una reforma integral del impuesto a las Ganancias que contemple actualizaciones automáticas trimestrales y que tengan en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).