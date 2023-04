Sufrió un robo justo cuando iba a subir al colectivo para ir a trabajar

Era de noche aún y esa zona de la ciudad se ha convertido en una de las más peligrosas. Las condiciones no eran ideales. Por eso, Cristina Briceño trató de estar atenta y tomar todos los recaudos, aunque igualmente no pudo evitar ser nueva víctima de la inseguridad. Mientras esperaba el colectivo, la vecina fue asaltada a punta de navaja por dos sujetos encapuchados que tras palparla le robaron su billetera.

Ocurrió en la parada de Naciones Unidas y Perú a las 5:30 de la madrugada. "Uno me sujetó de atrás y el otro me amenazó con una navaja. Me revisaron los bolsillos de la campera y me sacaron la billetera. Salieron corriendo porque venía el cole a una cuadra", comentó con indignación la mujer.