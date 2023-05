Supr3me y el desafío de apostar al mundo gamer en Neuquén

Mateo lo explica con simpleza. "Es el lugar en donde me siento feliz", dijo en una entrevista con LMNeuquén. "Antes no sabía qué hacer con mi vida, me decían de ponerme a estudiar pero no era lo que realmente quería, y decidí este año 2023 meterme con todo con esto para llegar a ser lo mejor posible", señaló el joven de 20 años, que se conecta cada noche a la plataforma Twitch para jugar Counter Strike, League of Legends y otros juegos frente a un público de fieles seguidores.