Susana explotó de bronca

“Sí, claro, un poco me enojé. ¡Porque soy demasiado perfeccionista para quedar como una boluda! Me pusieron mal unos carteles: que me despida de los invitados –por Peterson y Lousteau– que se queden, que me levante... En fin, cosas del vivo”, explicó Su.

Ese episodio se le sumó a la polémica interna que tuvieron Antonio Gasalla y Fátina Flórez, que el domingo estarán cara a cara en el sketch de la Empleada Pública cuando la imitadora se presente como invitada sin personificar a ninguna figura. Precisamente, sobre la pelea entre los artistas, la conductora reveló: “La verdad es que jamás me molesté con Antonio. Él quiere ser el único humorista en el sketch de la empleada, que es su creación, ¡pero fue él quien sugirió a Fátima! No sé. Trataremos de que ella tenga su segmento propio. Pero no sigamos sumando, porque si tengo que actuar con cada uno ¡me hacen trabajar el triple!”.

TV caníbal

Ante el panorama complicado que vive la pantalla chica, Susana consideró que “hacen falta buenas historias”. “Hay talento, pero los autores se repiten. Y le sobra información y morbo. Soy adicta a los noticieros, y a veces me cuesta dormir de la angustia espantosa con la que llego a la cama. Detesto que la tele se convierta en una enciclopedia de cómo delinquir: ‘Robaron de esta forma’. ‘La mejor manera de matar sin rastros es esta’... Los programas de entretenimientos se canibalizan potenciando una misma pelea... Y si ponés política, se discute con una violencia que te duele la panza. ¡Miro Netflix y ya está!”, aseguró la diva de Telefe.