“Me acabo de enterar y me quiero matar”, lanzó la diva al movilero del Diario de Mariana, para luego hablar maravillas de su ex compañero: “Emilio era parte de mi vida. Después de tanto tiempo de hacer sketches, yo lo adoraba, era un compañero inigualable, un talentosísimo actor, podía hacer cualquier cosa. Podía hacer reír, podía hacer llorar”, contó, y agregó: “Siempre me he divertido tanto con él. Era tan divertido, tan alegre, un tipo fabuloso”.

Susana no pudo evitar hacer referencia al cáncer de pulmón con el que batalló el comediante y le pidió a la comunidad: "No fumen". "Durante toda la vida hicimos chistes con el cigarrillo, que yo le decía que no fume y él lo hacía a propósito para jorobarme a mí. No es bueno", reflexionó la blonda.

"Emilio me hacía la vida fácil y alegre... lo voy a extrañar mucho", cerró la conductora y se lamentó por no poder ir a acompañar a los familiares de Emilio porque tenía previsto un viaje que, aparentemente, no podía cancelar.

Dolor en el mundo del espectáculo: a los 74 años murió Emilio Disi