Suspenden el juicio oral contra Sebastián Villa: el motivo

La Justicia de Lomas de Zamora tomó la decisión de suspender el juicio oral a Sebastián Villa, el cual estaba pautado para el próximo lunes 19 de septiembre . El futbolista de Boca se enfrenta a una grave denuncia por abuso sexual y violencia de género que le realizó su ex pareja, Daniela Cortés .

Según trascendió, el motivo habría sido que la defensa del jugador colombiano había solicitado una pericia psiquiátrica que la denunciante no se realizó. "Si no se realiza la pericia puede afectar al derecho de defensa en juicio" , le confirmaron a Clarín desde el entorno del extremo de 26 años.

Villa llega a este juicio acusado del delito de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas" contra su expareja. Los hechos habrían ocurrido el 27 de abril del 2020, a pocos días del inicio de la cuarentena por la pandemia del Covid-19, en la casa que compartían el jugador de Boca y la víctima, ubicada en el barrio privado Saint Thomas de la localidad de Canning.

sebastián villa bj.jpg La Justicia de Lomas de Zamora exigió que Daniela Cortés se realice la pericia psiquiátrica solicitada para continuar con el juicio contra Sebastián Villa.

Cabe recordar que este no es el único proceso judicial al que se enfrenta el futbolista del Xeneize. El pasado mes de mayo, el ex Deportes Tolima fue denunciado penalmente por Tamara Doldán, quien aseguró que a mediados de 2021 sufrió violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio por parte del delantero. Según indicó la mujer, el deportista la violó, golpeó, secuestró, amenazó de muerte y, como "no quiso perdonarlo", le ofreció una suma en dólares para que se mantenga en silencio.

En este contexto, Sebastián Villa continúa recuperándose de la operación que se realizó en su rodilla derecha. El colombiano jugó su último partido con el conjunto de la Ribera el pasado 28 de agosto en la victoria por 2-1 ante Atlético Tucumán. Se espera que vuelva a las canchas recién en 2023.