Suspendieron la gala de eliminación de GH por los festejos de Argentina

El canal emitirá luego del vivo actual de la casa un "Flash de Telefe Noticias". También informó que a las 20.45 se emitirá el clásico programa "Por el mundo Mundial", que contará con la conducción de Marley y Lali Espósito. Al finalizar el mencionado ciclo, Telefe continuará con la cobertura de noticias.

La gala de eliminación del lunes será la última del mes de diciembre, ya que los próximos domingos 25 de diciembre y 1 de enero no habrá eliminaciones con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Por su parte, Diego Poggi, uno de los presentadores del reality show en Pluto TV, hizo una encuesta en su cuenta de Twitter y los datos revelaron que la que más chances tienes de abandonar la casa es Daniela.

Cabe destacar que luego de la "traición" por parte de Coti, tres de las chicas quedaron nominadas junto a "el Conejo" y Maxi, a quien se encargó de salvar Thiago por ser el líder de la semana. A su vez, al reality se sumaron dos nuevos integrantes, Camila y Ariel, quienes ingresaron a la casa el jueves por la noche.

Fue el pasado miércoles que la participante correntina no dudó en realizar la nominación espontánea. “Mis primeros tres votos son para Julieta y mis dos votos son para Daniela porque creo que hay una gran posibilidad de que el Conejo quede en placa o que yo quede en placa, y me gustaría que sea una placa que yo considero floja, porque creo que las chicas no tienen tanto apoyo”, indicó a la hora de dar a conocer sus votos.