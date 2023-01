Susto en el centro por un incendio en un local de comidas

Sandra Delgado, empleada del comercio, explicó cómo se vivió el hecho en diálogo con Telefe Neuquén: "se empezó a ver humo, no entendíamos a que se debía, nos fijamos en la parte de atrás del horno y había una pequeña llamita, intentamos apagarla con el matafuego y no se pudo".

Principio de incendio local de comidas Gentileza

Además, comentó que nunca había ocurrido algún desperfecto con el horno y que es la primera vez que atraviesan una situación de este tipo. Afortunadamente, no se registraron heridos, solamente daños materiales.

Luego del susto, tanto los dueños como los empleados del comercio se encuentran en la espera de que se lleven a cabo los peritajes correspondientes para saber a qué se debieron las llamas, según indicó Delgado, quien además aseguró que, por el momento, el local permanecerá cerrado.

"Yo creería que no se va a poder (abrir) porque los bomberos destaparon todo el horno y echaron agua. Eso tiene todas partes eléctricas que están mojadas y hasta que eso no se controle todo no se va a poder", dijo.

En ese sentido, detalló: "Estamos esperando respuestas, por lo que dijo bomberos no se va a poder atender. Va a tener que venir un gasista para que controle toda la parte de gas y un electricista para que vea toda la parte eléctrica".