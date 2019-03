¿Tallarines y Copa para River en la noche cordobesa?

El elenco “millonario” acumula un invicto de nueve partidos y una racha de cuatro triunfos en fila, que lo llevaron a trepar al cuarto lugar de la tabla de posiciones, con 42 unidades, 13 menos que el líder Racing.

Ese puntaje le permite por ahora lograr una plaza en el repechaje de la Libertadores del próximo año, pero es acechado por Atlético Tucumán (39), por lo que un triunfo en tierras mediterráneas dejaría a River a un paso del objetivo.

En cuanto a lo futbolístico, el técnico Marcelo Gallardo mantiene algunas dudas, ya que espera por la evolución física de los futbolistas que participaron de la gira de la selección argentina, Franco Armani y Gonzalo Montiel.

Concentró el 1 cipoleño

En principio, el “Muñeco” concentró a otros dos arqueros además de Armani -Germán Lux y Ezequiel Centurión-, pero de no mediar inconvenientes la valla sería defendida por el guardametas mundialista.

En tanto, Montiel podría descansar e ir al banco, ya que sumó muchos minutos en los encuentros disputados por la Selección, por lo que Gallardo podría ubicar a Camilo Mayada de lateral derecho y a su hijo Nahuel por la banda izquierda.

El conjunto cordobés, que viene de caer como local frente a Tigre (1-3), tiene 33 puntos y está en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, pero Huracán, Aldosivi y el “Matador” están a un paso, con 31, por lo que también necesita ganar. En cuanto a la formación, no podrá contar con los suspendidos Sebastián Palacios y Federico Navarro.

La chicana de Driussi

El ex delantero de River Seba Driussi reconoció que se “apuró” en irse a Rusia y celebró la final de la Libertadores obtenida por el Millo ante Boca: “Lo único que tienen para defenderse es el descenso”. El delantero del Zenit, contó que aún no habló de lo sucedido en Madrid con su compañero Wilmar Barrios, ex xeneize, y sorprendió al admitir que con Lucas Alario, su viejo socio de ataque en el Millo “no teníamos una buena relación”.