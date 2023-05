En diálogo con Intrusos, el programa que conduce Flor de la V por América, la panelista expresó: “Estamos llevando la situación con la familia, el tratamiento viene bien, no pensamos en que justo se cumple un año (de la muerte de Melchor Rodrigo), nosotros intentamos seguir adelante con nuestra vida, no llevar una cuenta de ese momento y él (por Felipe) sí está bien. Intentando no pensar cómo fue ese día”, comenzó diciendo Tamara, antes de hablar de la salud de su hermano.