Tamara Pettinato contó lo que nadie sabe de la pelea de los Rial: "Yo conozco a Morena y..."

Las últimas semanas han sido muy movidas para el mundo de los Rial ya que, tras el ataque cardíaco de Jorge y su recuperación, su hija mayor, Morena Rial , decidió salir y hablar en el programa de Karina Mazzocco, A la tarde, donde ventiló infinidad de aspectos intrafamiliares, le pegó a ex parejas del periodista , y no se guardó nada. Tras el escándalo, ahora se sumó un nuevo capítulo a la historia, ya que salió a hablar Tamara Pettinato .

Todo comenzó porque Edith Hermida sugirió que convoquen a Morena para el programa como panelista invitada. En tanto que, frente a la propuesta de su compañera, la hija de Roberto Pettinato respondió contundentemente: “¿Por qué la querés traer de panelista? A mí me da pena que sigan haciendo esto. Edith lo ve como algo gracioso que venga acá y yo creo que la siguen usando para llenar programas”.

Screenshot_20230522_213843_Flow.webp Tamara Pettinato habló del momento de Morena Rial

“Yo la conozco y ella, para mí, es una persona que está pidiendo ayuda. Pero nadie la está ayudando y tampoco la están protegiendo. No es que doy diagnósticos, pero yo la conozco, trabajé con Rial en Intrusos y no me parece gracioso lo que está pasando ¿Por qué va a ser panelista? Si lo que está haciendo es hablar mal del padre, la hermana y toda la familia. Insisto en que para mí es un pedido de ayuda”, cerró su idea la mediática en torno al momento que está viviendo Morena.