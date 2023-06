Tara Reade, la mujer que acusó de abuso a Biden y se refugió en Rusia

"No quería regresar a casa y enfrentarme a una jaula o ser asesinada, esas eran básicamente mis dos opciones", afirmó. Reade ha solicitado la ciudadanía rusa, pero tiene la intención de mantener su ciudadanía estadounidense.

Embed BREAKING: A Statement and Press Conference from Tara Reade @ReadeAlexandra https://t.co/BixNvE1TGs — Tara Reade (@ReadeAlexandra) May 30, 2023

"Vamos, hombre, escuché que te gusto"

La historia se remonta a 1993, aunque no se hizo pública hasta 2019. Ese año, Tara Reade, quien fue asistente personal en la oficina del Senado de Biden en la década de los noventa, acusó al político de acoso y comportamiento inapropiado. Según relató Reade en The Union, un periódico de Nevada, el demócrata solía tocar su cuello y hombros.

Un año después, durante la campaña presidencial de 2020, fue más explícita y habló abiertamente de agresión sexual. En un podcast, Reade describió que en 1993 Biden la empujó contra una pared, metió sus manos bajo su falda y la penetró con los dedos sin su consentimiento.

"Recuerdo que todo sucedió de repente... Me besó en el cuello y luego puso sus manos bajo mi falda. Me preguntó: '¿Quieres ir a otro lugar?' y cuando lo aparté, me miró y me dijo: 'Vamos, hombre, escuché que te gusto'", relató Reade. Poco tiempo después, fue despedida.

La exasistente afirmó que había informado verbalmente sobre el presunto acoso sexual de Biden a tres supervisores. Los tres lo niegan y afirman no tener conocimiento de ninguna queja.

Sin embargo, varios amigos y una antigua vecina de Reade corroboraron parcialmente su relato, afirmando que les había mencionado algo sobre el comportamiento sexual de Biden, aunque sin entrar en detalles. Sin embargo, varios periodistas que investigaron la historia encontraron inconsistencias entre la versión de los hechos de Reade y las versiones corroboradas.

Obviamente, el actual presidente de los Estados Unidos niega rotundamente todas las acusaciones. En 2020, Biden respondió a los medios de comunicación: "No es verdad. Lo digo de manera contundente, eso no ocurrió, nunca, nunca, nunca". Un año después, dado que el asunto seguía siendo objeto de controversia, la entonces secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que las acusaciones de Reade ya se habían "debatido en gran medida".

biden.jpg

Carne de cañón

La historia de Reade se ha convertido en una causa célebre entre algunos de los críticos más feroces de Biden en la derecha, según informa el New York Post. Personas como Roger Stone, un asesor de larga data de Donald Trump, y el ex presentador de Fox News Tucker Carlson le han brindado a Reade plataformas para exponer sus acusaciones.

El pasado mes de marzo, los republicanos Marjorie Taylor Greene y Matt Gaetz invitaron a Tara Reade al Congreso para que ofreciera una entrevista relacionada con su denuncia, según informa Newsweek. Lo hicieron en un momento en que el Partido Republicano estaba investigando a la familia Biden, en particular sus cuentas y registros financieros.

Pero no solo los republicanos. El actual líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, durante las elecciones presidenciales de 2020, afirmó que las acusaciones de agresión sexual de Tara Reade contra el presidente Biden debían "ser investigadas seriamente".

Reade y su defensa de Putin

¿Ha buscado Tara Reade refugio en Rusia solo porque cree que estará más protegida de cualquier amenaza proveniente de la Casa Blanca? No solo por eso. Según el Post, Reade tiene un historial público de defensa de Putin y de elogio a la red de noticias propagandística rusa, RT.

En diciembre pasado, funcionarios rusos invitaron a Reade a comparecer ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Según informó el sitio web de noticias Semafor, citando a una fuente anónima con conocimiento del asunto, la delegación rusa solicitó que Reade informara sobre presunto tráfico de armas en Ucrania. Sin embargo, India, que preside el Consejo, rechazó escuchar a Reade tras cuestionar su "pertinencia y adecuación" para un debate sobre el desvío de armas.

Y este martes, durante la conferencia de prensa con Sputnik, Reade estuvo acompañada por Maria Butina, una mujer rusa que fue condenada en Estados Unidos por intentar influir en la política estadounidense como agente extranjera infiltrada en la Asociación Nacional del Rifle. Butina, quien fue encarcelada en los Estados Unidos en 2018, es ahora diputada en Rusia.

Ante los periodistas rusos, Reade reiteró su denuncia contra Biden por agresión sexual y expresó sus críticas hacia numerosos aspectos de Estados Unidos. Cuestionó su política, su infraestructura, la industria de los medios de comunicación y la postura de Washington respecto a la guerra en Ucrania.