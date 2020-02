Tarzán cipoleño, contra las cuerdas: lo acusan de usurpación

El año pasado, Fernández soportó varios embates de parte de la Justicia civil y hasta recibió intimaciones para que abandone el sitio donde vive. Frente a esos pedidos, se vio obligado a solicitar el apoyo de integrantes de organizaciones sociales.

"No me dejan en paz con el tema de mis tierras. Ahora parece que quieren que me quede apenas con un lote chiquito y quitarme todo el resto, unos seis o siete lotes", se quejó Fernández el año pasado, cuando se reiteraban las reuniones con funcionarios municipales y judiciales.

Lejos de olvidarse del tema, las intenciones de desalojarlo definitivamente siguen vigentes y esta semana tuvo que concurrir al edificio de España y Urquiza para escuchar los cargos en su contra por el delito de usurpación, precisaron fuentes judiciales.

En la audiencia, estuvo presente la parte acusadora y la defensa oficial que asiste al Tarzán cipoleño.

Entre las novedades, una persona sería convocada como testigo porque conoce el historial de los terrenos donde vive Fernández y explicó que mostraría documentación relativa a la propiedad de los lotes.

Tras la formulación de cargos por la usurpación de varios lotes, Fernández deberá esperar una nueva convocatoria, la previa al juicio oral, donde las partes recorrerán las pruebas en contra y a favor del vecino cipoleño. Mientras, seguirá viviendo en su particular casa.

Entre sus vecinos ganó popularidad por una particular construcción que hizo sobre un árbol, donde se instala durante el verano, aprovechando el fresco que le brindan hojas y ramas. Es un permanente colaborador de sus vecinos más pobres, a los que no mezquina ningún tipo de ayuda y con quienes hasta comparte su escasa comida diaria.

Hace 15 años que vive en el lugar

