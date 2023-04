Tato, el dólar y los monólogos de la "Argentina yanqui"

“Yo les voy a explicar, resulta que el dólar es la moneda norteamericana. Y el día que tengamos todos los dólares del mundo iremos a Estados Unidos con la guita de ellos, y ¡nos van a tener que entregar el país! No me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros”, dijo Tato en 1962, en la pantalla blanco y negro.

Dolar (1).jpg La Argentina del dólar es recurrente cada vez que hay inflación. Y Tato Bores lo reflejó bien en la ironía de sus monólogos.

Y acotó: “Yo pienso que todos de golpe nos hemos vuelto financistas por una razón muy especial. Antes, cuando un tipo tenía unos ahorritos ponía un tallercito, abría una fabriquita, compraba un campito para criar gallinas o plantar tomates, esas cosas que hace la gente en los países pobres”.

El discurso es tan real como lamentable en estos tiempos donde faltan seis meses para la elección presidencial y ya se vive un clima de transición, donde los cambios vienen con una devaluación “salvaje”, al menos a la medida de los últimos tiempos.