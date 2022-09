TC: Urcera y Benvenuti ilusionan tras la gran clasificación

Los tres pilotos largarán adelante en cada una de las series que se disputarán este domingo, a las 9.40, 10.05 y 10.30, las cuales ordenar la grilla de la final programada para las 13.30. Benvenuti partirá tercero en la segunda manga.

“Le pegué en el palo”

Manu Urcera siente que está en un gran momento para pelear la corona en el campeonato. “Tuvimos dos entrenamientos complicados y en clasificación, con goma nueva, evolucionamos bastante. Estoy feliz, obviamente queda mañana que es el momento más importante, pero el haber estado fuerte hoy, me da mucha felicidad”, expresó el rionegrino.

“Este momento es muy bueno, creo que a partir de la construcción del auto nuevo encontramos un auto mucho mejor, más competitivo. La carrera pasada tuvimos problemas con una bujía, pero la verdad es que estábamos muy competitivos”, destacó el cipoleño, quien ya tiene la victoria, requisito ineludible para ser campeón.

“Estamos firmes, creo que hay muchos autos firmes. El TC está pasando por un momento en el que hay muchos equipos fuertes, va a ser dura la definición, pero estamos bien y con mucha confianza”, afirmó.

Manu logró un subcampeón y un tercer lugar en el TC. Este sábado, con humor, expresó que en ambos campeonatos estuvo muy cerca de celebrar el título: “Le pegué en el palo”.

“De todos los años que pude pelear la Copa de Oro, este año siento que es el que mejor estamos. Obviamente quedan muchas carreras y esto es muy cambiante. Hoy estábamos muy mal y aparecimos en clasificación y ahora hay que trabajar para mañana, no te podés quedar quieto. El TC te obliga a eso, pero estamos muy bien, con mucho respaldo del equipo y eso me da mucha confianza y me entusiasma para lo que viene”, cerró.