Google crea The Village, la aldea virtual liderada por bots

Un equipo de investigadores provenientes de la Universidad de Stanford, en colaboración con el gigante tecnológico Google , creó un innovador experimento en forma de aldea virtual compuesta por 25 bots . Estos bots, que operan como una comunidad, interactúan, toman decisiones y actúan en función de sus experiencias , y se le ha dado el nombre de "The Village". El propósito detrás de este proyecto es utilizar la inteligencia artificial para emular el comportamiento humano en sociedad.

El informe académico que detalla el estudio de "The Village" expone que los bots simulan un ciclo diario, "despertando" cada día para llevar a cabo una variedad de actividades propias de una comunidad real. Estas actividades incluyen conversaciones entre ellos, compartir chismes, organizar elecciones y planear eventos significativos como San Valentín o cumpleaños.

Google.jpg Google creó una aldea de bots

Los habitantes virtuales de "The Village" exhiben la capacidad de aprender y realizar tareas que normalmente se considerarían desafiantes para bots convencionales. Estas actividades abarcan desde jugar juegos hasta organizar reuniones o crear narrativas. Para lograr este nivel de habilidad, los investigadores entrenaron a los bots utilizando datos derivados de conversaciones humanas auténticas, lo que facultó a los bots para empezar a estructurar rutinas diarias y comunicarse entre sí.

Un aspecto particularmente interesante es la colaboración entre los habitantes virtuales en la celebración del Día de San Valentín. Algunos bots se encargaron de distribuir invitaciones, mientras que otros se enfocaron en decorar un espacio para la festividad. Adicionalmente, los investigadores observaron cómo los bots seleccionaban regalos de cumpleaños basándose en las preferencias de los bots que cumplían años.

Es importante aclarar que los logros alcanzados en "The Village" no indican que los bots hayan adquirido la capacidad de pensamiento independiente. Más bien, los investigadores han instruido a los bots para que funcionen de esta manera. Por ende, el estudio no demuestra la presencia de una conciencia propia en los bots. Lo que realmente ilustra es la prometedora utilidad de la inteligencia artificial en la creación de asistentes virtuales personalizados o en la construcción de entornos sociales más realistas en videojuegos.