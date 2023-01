Temen que se fugue el Jote, el asesino del cabo Nahuelcar

El Jote Díaz fue el único condenado por ejecutar la mañana del primero de enero de 2020 a Nahuelcar en medio de un procedimiento en el populoso y peligroso barrio Peñi Trapún de Cutral Co.

Nahuelcar a las 9:15 se desplomó delante de sus compañeros que creyeron que había recibido un piedrazo, pocos fueron los que escucharon la detonación y el silibante sonido del proyectil.

Nahuelcar

A las 15:30 de esa jornada, Luis y Gabriela, los padres, fueron notificados por los médicos que el joven de tan solo 27 años tenía muerte cerebral.

La investigación tuvo muchas idas y vueltas hasta que finalmente el fiscal Agustín García tomó el caso. García es un fiscal que tiene fama de ser meticuloso, obsesivo y hermético en su trabajo.

Fue así que García pidió carta libre para armar una brigada especial para la que eligió policías especializados en investigaciones.

Hubo un arduo trabajo tanto de escritorio como de campo que permitió establecer los vínculos de la banda y los roles. Además, se analizó un video y decenas de horas de comunicaciones. También se cayó en la cuenta que en un primer momento los Díaz intentaron desvía la investigación.

En el fatal ataque estuvo el Jote junto a su hermano Miguel Ángel “Tuerto” Díaz, su padrastro Elias “Chicharra” Campos, el hermanastro José Adrián “Chengo” Culliqueo y José Luis Espinosa.

Salvo el Jote, al resto los condenaron con penas mínimas por atentado a la autoridad agravado por el empleo de arma de juego y participación de tres o más personas.

Mauricio Elio Díaz, alias Jote, ya cumple pena por matar a Nahuelcar. Mauricio Elio Díaz, alias Jote, ya cumple pena por matar a Nahuelcar.

Riesgo en el barrio Pampa

En noviembre del año pasado las juezas de ejecución de la Provincia, cansadas de los incumplimientos del Gobierno que no ha realizado ningún tipo de mejoras en los penales, resolvieron cerrar las cárceles.

La decisión es sencilla, no ingresa ningún detenido más hasta que Provincia realice una serie de mejoras y obras estructurales que tendrían que estar listas para fines de febrero.

Con los penales colapsados y cerrados, a fines de diciembre llegó la novedad de que el Jote Díaz debía comenzar a cumplir con su pena de manera efectiva: prisión perpetua.

El dilema fue que no lo podían ingresar a la cárcel de Cutral Co ni trasladarlo a la U11 de Neuquén, por lo que quedó tras las rejas de la alcaidía de la Comisaría 15 del barrio Pampa en Cutral Co.

Para que se entienda, las alcaidías no brindar la seguridad que aporta una unidad de detención especialmente preparada para tal fin.

De hecho, las últimas fugas importantes que se han registrado en Neuquén han sido de alcaidías. Entre ellas, en septiembre del año pasado Octavio “San La Muerte” Godoy, condenado por homicidio, concretó una fuga planificada al detalle. Al grupo de Recaptura le llevó un mes poder ubicarlo para finalmente detenerlo en un almacén de Comodoro Rivadavia.

Pero en el caso del Jote es todo parte de un gran absurdo por su familia vive a solo siete cuadras de la comisaría.

Los Díaz son una familia pesada y decidida, además tienen fuertes vínculos, según el expediente, con la política local.

Son todos estos detalles, delincuentes-punteros con la capacidad y decisión de cargarse a un policía, que sospechan que podrían intentar armar una fuga o una extracción para evitar que el Jote termine en el pabellón de máxima seguridad de una unidad de detención.

Padres de Nahuelcar.jpg

La familia del cabo Nahuelcar sabe que mientras Díaz esté en una alcaidía el riesgo de fuga es alto, por eso piden que lo trasladen a una unidad de detención.

“Pero fíjate que la jueza de ejecución que lo tiene a Díaz es la misma que expulsó del país al chileno que asesinó al policía Garro. ¿Qué podemos esperar? En esta provincia matan un perro y se hace más que cuando matan a un policía”, concluyó Luis Nahuelcar que está todo el tiempo en estado de alerta para que al menos Díaz pague por el crimen de su hijo.

En la Policía están inquietos por la situación y esperan que pronto lo mandan a un penal.