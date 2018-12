"Temí por mi vida, pero por suerte la puedo contar"

“Era muy temprano, las 5:27, estaba esperando en la parada de colectivo en Rufino Ortega y República de Italia, cuando me sorprendieron los motochorros y me amenazaron con una pistola. Me exigieron que le entregara la mochila y el celular. Cuando me estaban sacando la billetera del bolsillo, le tomé el arma y comenzamos a forcejear. A mí se me zafa el arma y el ladrón me disparó a quemarropa. Me podría haber pegado en cualquier lado, pero me pegó en la pierna”, recordó en LU5 el agente que se desempeña en el área de seguridad de la comisaría primera.