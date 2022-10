Temporada en Las Grutas: cuánto sale alquilar por semana

Sin embargo, desde la Asociación Civil de Propietarios de Alojamientos para Fines Turísticos de Las Grutas se aseguró que el incremento será mayor, en función de una inflación estimada en el 90%. Desde la entidad aseguraron que la mayoría de los gremios obtuvo aumentos salariales similares, por lo que confían en que no impactará en la llegada de turistas. Las Grutas viene de un verano récord, con más de 50 mil visitantes.

Carlos Rivas, titular de la Asociación, dijo a Radio Noticias que habrá incrementos elevados y apuntó al imparable aumento de la canasta básica: “Por supuesto que va a ser más caro que el anterior. La inflación, a nivel país, va a ser arriba del 90 por ciento. Todo lo que es comida, alojamiento, esparcimiento, está todo con el mismo número de porcentaje de aumento”.

Rivas maniefstó que "asusta el porcentaje" al comparar valores con 2022, pero afirmó "no creo que sea tan duro porque la mayoría de los gremios ya están pidiendo más del 100 por ciento de aumento. Incluso, algunos ya lo lograron. Hay que tener en cuenta que no es mensual, sino anual, de un año al otro, aunque no deja de ser durísimo, claro. Es algo inaudito lo que pasa”, agregó Rivas.

La Asociación sugiere precios a los titulares de inmuebles para que tomen como parámetro. La cifra no es oficial, por lo que cada propietario fija el valor que cree conveniente, pero de igual forma, también sirve a los turistas como referencia. “Un departamento para una familia de 4 personas, en la línea del mar, lo que es la costanera, ronda los 25 mil pesos por día. Esto para un departamento básico, sin pileta, sin servicios, solamente el departamento. En la parte céntrica, uno de las mismas condiciones, 20 mil pesos y ya más alejados del centro 16 mil pesos”, agregó el referente de mercado.

Por último, aclaró: “Esto también corre para las casas y los complejos. Después, hay que tener en cuenta los servicios y la gama de amenities y eso hace que la cotización pueda tener una diferencia”.