Tener sexo ayuda a sentirte más sana

Una sexualidad plena es una puerta para que te conozcas a vos misma, desde tu anatomía hasta tus sentimientos sin inhibiciones, “El órgano genital masculino es visible, manipulable y sufre modificaciones a lo largo del día, pero el de la mujer está oculto, necesita de un descubrimiento y un aprendizaje que, históricamente, se le negó por cuestiones morales, por lo que muchas mujeres no saben muy bien cómo estimularse. Otras, en cambio, aunque fisiológicamente tienen orgasmos, son incapaces de reconocerlos. Es decir, su cuerpo llegó al clímax, pero su cerebro no lo identifica”, explica la sexóloga española Francisca Molero. ¿Por qué una mujer no puede reconocerlo? Por el real desconocimiento de lo que es tener un orgasmo, o quizá porque esa cima está creada en medio de falsas expectativas. “El cine, los amigos, la sociedad entera, ha pintado un retrato ideal de lo que significa el placer sexual supremo y nosotros creemos que nuestras experiencias no están a la altura, no tienen la calidad necesaria para clasificarse en ese ítem”, agrega Molero, quien es directora del Institut Clinic de Sexología de Barcelona y del Instituto Iberoamericano de Sexología.

Perderle el miedo a hablar del tema y a compartir las experiencias es esencial para generar un relación constructiva con tus emociones y enriquecer el lenguaje de tu corazón. La información es importante para el descubrimiento propio y para conocer las diferencias entre la biología masculina y femenina, pero la experiencia es el mejor maestro. “Se recomienda encontrar el camino propio -apunta la médica-. No temerle a la masturbación como una avenida para autoconocerse y atreverse a ensayar para descubrir lo que te gusta, lo que te llena y lo que te da placer en el corazón y en la cama”.

El sexo tiene la capacidad de enriquecer en todo sentido a la mujer que alcanza el placer y la relajación en él. Y esto, en definitiva, redunda en la salud. Porque te da ritmo (es una gran prueba cardíaca, dado que te entrena para mantener y manejar tu voltaje), ayuda a que integres tus emociones, sensaciones y sentimientos (una relación sexual plena fortalece el vínculo con tu pareja), te da fortaleza física y estimula tu creatividad, permite que ganes seguridad como en pocos terrenos es posible conseguir y, sobre todo, te enseña sobre vos misma: el orgasmo le da alegría a tu corazón, aunque el sexo va más allá. Porque tiene una gama de delicias eróticas disponibles y cuando se abandona la idea de que hay una manera “correcta” de tener sexo, el amor y los orgasmos irán llegando. Y en abundancia.

Seguridad, una puerta abierta

Una vida sexual activa, plena y sana contribuye a tu autoestima y la manera en que te relacionás con el mundo a tu alrededor. Los orgasmos mueven la energía kundalini en la base de la columna, que los yoguis describen como una fuerza integradora entre lo material y lo espiritual. Y da una seguridad que se extiende al físico: el sexo fortalece el sistema inmunológico y este alivia el trabajo de tu corazón.

El corazón lo agradece

Diferentes estudios aseguran que una vida sexual activa y plena reduce el riesgo de enfermedades cardíacas hasta en un 36%. Tres o más orgasmos a la semana reducen el riesgo de ataques cardíacos, derrames y también disminuyen las probabilidades de presión arterial alta.