Tenía a su perro atado afuera, sin comida ni agua: se lo sacaron y la acusaron

Una mujer de Añelo tenía a su perro atado y prácticamente en estado de abandono en el patio de su casa y fue denunciada por sus vecinos. La Justicia le retiró al can y ahora la acusó por maltrato.

En su denuncia, el denunciante hizo conocer a las autoridades que una mujer vecina de la misma localidad tenía un perro en el patio de su casa, que presentaba un marcado deterioro y no parecía estar recibiendo cuidado alguno. Por ello, efectivos de la Comisaría 10 de Añelo fueron enviados a constatar el estado del can el día 10 de diciembre desde la vía pública y observando desde el patio trasero de un vecino hacia el de la sospechosa, para decidir si era o no apropiado proceder a su rescate y allanamiento del domicilio.