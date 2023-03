Tensión en el Bajo neuquino: tras un choque, un hombre quedó atrapado en su auto

Un choque llamó la atención de varios transeúntes ocasionales y vecinos del Bajo, cuando los minutos pasaban y el conductor de uno de los vehículos involucrados no podía bajar por sus propios medios. Hubo tensión en el ambiente, pero la situación no fue más allá del susto y los daños materiales, en tanto los protagonistas del incidente de Tránsito no sufrieron lesiones, según informaron fuentes policiales.