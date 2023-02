Tercerizados de hospitales siguen de paro por falta de pago

Hernández dijo que están en alerta no solamente por el plus adeudado correspondiente al mes de enero, sino también porque la semana próxima deberían cobrar los haberes. “Uno de los motivos por los que estamos con medidas de fuerza es porque sigue habiendo empresas que no han cumplido con sus obligaciones patronales como el pago del plus, que es una de las bonificaciones que se tenían que haber pagado entre 15 y 20 de febrero. A la fecha hay un grupo de empresas que todavía adeuda ese plus”, explicó el dirigente. Los mencionados sectores solo mantienen activas las guardias mínimas.