"Terminar el kirchnerismo para siempre", la misión de Horacio Rodríguez Larreta

"Me vengo preparando hace mucho para este desafío. Tenía pelo todavía. Tengo años de experiencia en el sector público", señaló el precandidato, quien además realzó sus años de gestión pública, aunque admitió cierta falta de carisma.

"Experiencia es una palabra que tenemos que volver a revalorizar en la Argentina y tengo años también en construir y liderar equipos. Esto no es para un líder mesiánico, para un carismático que vienen a hablar. Todos me conocen, yo no soy un buen discursista. De chico me decían que no tenía carisma, que no tenía chances: no pasa por ahí, esto es un equipo", expresó en ese sentido.

¿Un palito a Patricia Bullrich?

En las últimas horas, Rodríguez Larreta lanzó un spot de campaña con un sutil mensaje que parecería estar destinado a su contrincante en la interna, Patricia Bullrich.

A través de su cuenta de Twitter, el jefe de Gobierno porteño difundió la breve pieza audiovisual, de sólo 15 segundos de duración. "Decidieron cerrar escuelas y llamarnos asesinos. Decidimos abrirlas", es el arranque del spot, en el que se ve al postulante opositor en una escuela junto a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.

Embed Decidieron cerrar las escuelas en pandemia. Decidimos abrirlas. Ah, pero… pic.twitter.com/enZ96F37Pn — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 27, 2023

A continuación, siempre con su voz, Rodríguez Larreta concluye: "Ah, pero me tiembla el pulso. Hagamos el cambio de nuestras vidas". La frase está acompañada por imágenes del precandidato presidencial temblando mientras toma un café, producto del temblor esencial que padece, una condición de salud que lo afecta desde su niñez.

La alusión fue interpretada como una chicana a Bullrich, quien suele remarcar en cada oportunidad que puede su firmeza a la hora de tomar decisiones.