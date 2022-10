Terrible pelea de dos compañeros de Canta Conmigo Ahora: "Es un golpe bajo"

El participante se la jugó y se arriesgó por una canción complicada, como es Oh, Pretty Woman”, de Roy Orbison. Sin embargo, gran parte del jurado lo elogió por esto, en especial Bebe Contepomi quién lo felicitó por su elección: “Seguiste mi consejo, arriesgaste. Se fue del rock tradicional y cantó un tema de Roy Orbison que tiene la voz totalmente opuesta al a de él. Y lo cantó perfecto”.

Sin embargo, la parte superior del jurado no gustó tanto de la presentación del Mariano, algo que llamó la atención, ya que una de ellas era Paloma Angione, ex participante del certamen y por ende, ex compañera del Camionero de Lanús.

Ante la consulta de Marcelo sobre porqué decidió no votarlo, y luego que el hombre de Lanús asegurar que si hubiera sido al revés él si la hubiera votado, ella sorprendió con una crítica.

“Fue muy lindo lo que hizo, me gustó, pero hoy también voto lo humano. Lo humano de la persona”, aseguró la ex participante y ahora jurado del certamen, sorprendiendo a Mariano y a Marcelo.

“Soy periodista y tendría que preguntar”, se justificó Tinelli “¿Humanamente quiere decir que es un turro?”, indagó. “Hay actitudes, pero todo bien igual, fue hermoso lo que hizo”, volvió a insistir ella, sin querer dar demasiada información.

“No quiero hacer ningún comentario. Recibí un golpe bajo que me dejó sin respiración, cuando menos lo esperaba. No soy mala leche ni nada”, se justificó él

“El lunes tenés que estar con todo”, lo animó Tinelli teniendo en cuenta que se juega la continuidad en el programa.