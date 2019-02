Terrible testimonio

Entre otros detalles, comentó que tuvo acceso a las habitaciones de la mansión de Michael y que lo que vio en su cuarto fue espeluznante. “La primera vez que limpié su habitación ni siquiera sabía por dónde empezar", explicó McManus, y agregó que el músico “acariciaba y besaba” a los niños que visitaban Neverland.

Horror: La mujer reveló que solía encontrar ropa interior de los niños en el jacuzzi

Vaselina

La ex empleada detalló que solía encontrar la ropa de Jackson dentro del jacuzzi y las bañeras de la casa, junto con la de los niños que iban a visitarlo. En varias ocasiones vio caminando a los niños desnudos por la mansión.

“Había un montón de vaselina por todo Neverland, gran parte en el dormitorio de Michael. No lo cuestioné, porque él era mi jefe y tú sólo haces lo que se supone que debes hacer, pero sí me pareció extraño. Y lo tenía todo en la casa principal”, declaró McManus, que hoy tiene 56 años. “Tenía miedo de decir algo malo sobre el señor Jackson. Si alguna vez aparecía en la televisión, me decían que podían contratar a un sicario para que me sacara, me cortara el cuello, y que nunca encontrarían mi cuerpo”, reconoció la ex empleada del rey del pop.

Los herederos de Michael Jackson ya amenazaron con iniciar acciones judiciales contra la señal HBO, que transmitirá Leaving Neverland, pero aún así sigue en pie el estreno previsto para el 3 y 4 de marzo.

