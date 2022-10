Terror en Altos del Limay: ladrones robaron en una casa en presencia de una nena

"Ayer a la tarde tenía justo franco, porque lamentablemente a veces trabajo todo el día. Hay veces que tengo quien cuide a mi nena y otras que se tiene que quedar sola. Ayer estábamos aca y le digo '¿Querés ir conmigo a la plaza a llevar a la perra a dar una vuelta?' Dijo que no, le insistí pero no quiso, y como tengo la plaza en la esquina de mi casa, me fui en la bici con la perra al lado. Cuando vuelvo, me encuentro a mi hija llorando que me dice: 'Mamá me entraron a robar' ", contó la mujer.

Según pudo contarle su hija y constatar también mediante videos, segundos después de dejar su casa, tres delincuentes entraron a la casa en la que Vanesa vive con su hija de 10 años, tras bajar de una camioneta pequeña color negra. Luego, rompieron un candado de ingreso, barretearon la puerta y entraron, al parecer muy seguros de que la vivienda se encontraba desocupada.

Aunque alcanzaron a tomar algunos elementos, como un televisor, una cartera (sin dinero) y una plancha para pelo, el plan se vio frustrado con la presencia de la niña.

"Uno de ellos subió y cuando la vio le dijo 'Hola' y bajó. Y ahí les dijo al resto 'Hay una pibita, salgamos corriendo'. Si no la hubieran visto a mi nena, me hubieran desvalijado todo seguramente", opinó Vanesa.

Afortunadamente, los ladrones se vieron disuadidos con la presencia de la niña, a quien no lastimaron ni amenazaron. No obstante, el susto a ella y su madre no se los saca nadie.

"Mi nena está muy asustada. Dios fue grande porque me la cuidó, no puedo imaginarme si le hubiera pasado algo. Estamos aterradas, a mí nunca me habian robado, yo siempre me fui confiada a trabajar, siempre me sentí segura, pero ahora no quiero ni abrir la puerta y a ella no la puedo dejar más", expresó la mujer.

La Comisaría 41 ya recibió la denuncia y el equipo de Criminalística estuvo levantando evidencia en la vivienda para avanzar con la investigación.

Lo más preocupante es que el hecho se suma a los reiterados robos recientes que han motivado a los vecinos de Altos del Limay a pedir medidas urgentes a las autoridades, y además, el robo en la vivienda de Vanesa ocurrió alrededor de las 18, en el mismo momento en que se desarrollaba una reunión con la Policía para discutir como combatir la inseguridad y un operativo prevención en las calles.