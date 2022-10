Terror en La Matanza: lo asaltaron junto a su hijo de 10 años:"¡Dejalo al nene!"

“Habíamos arreglado a ir de campamento, estábamos cargando el auto con el nene y me alerto cuando veo que pasa el Corolla. El nene estaba adentro, agarro algo más que tenía ahí y, cuando me subo, ahí aceleran y me cruzan el auto. Eran cuatro. El que me abre la puerta me apoya el ‘fierro’ en la boca”, detalló la víctima a TN.