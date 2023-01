Thiago eliminado de GH: "Servía contar mi historia, pero no quise ser víctima"

A 24 horas de su salida, el participante de 19 años se sentó frente a Santiago del Moro y los analistas y se enfrentó a una serie de preguntas sobre el paso del joven por el reality. Fue el conductor del ciclo quien quiso saber por qué no apeló a su historia de vida para conquistar al público.

“Realmente sí lo necesito (el dinero), pero tampoco tanto. Con lo que tengo me puedo arreglar. Obvio que uno siempre quiere más. Me servía contar mi historia, pero no quería ser víctima”, aseguró el participante de González Catán frente a los analistas del certamen que premiará con 15 millones de pesos más una casa al último en dejar la competencia.

En otro momento de la entrevista Thiago se refirió al momento en que perdió la prueba del auto 0 km por decisión propia. “No me hace falta el auto, siempre anduve caminando o en colectivo. Otros merecían el auto”, dijo quien abandonó el desafío del auto por “hambre”.

Enamorado de Daniela, pese a que la morocha entró en el repechaje a vengarse de su pareja, Medina aseguró que la “voy a estar esperando” y sueña con seguir la historia de amor fuera de la casa y hasta piensa en la convivencia.

Nancy Pazos, analista invitada del debate, quiso también consultarle por qué la gente lo eliminó del reality a lo que él se mostró contento por la decisión y aseguró no saber el motivo, pero sí dejó en claro que su paso por el certamen le abrió la cabeza y le permitió ayudar a sus hermanos. “Puedo comprarme una zapatilla y no me estoy matando 15 horas trabajando”, reflexionó.

Sobre su futuro y sus anhelos, Thiago no solo quiere ser boxeador sino que confesó que le gustaría mucho ser “panelista” de un programa de televisión.