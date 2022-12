Thiago se cansó de Daniela, quiere echarla y que entren nuevas chicas

"No me puedo tirar un pedo porque está ahí en mi cama. No puedo eructar porque me dice 'no pierdas el encanto'. Dejame ser, piba. Me pudre, pero no me dan ganas de decirle nada porque no quiero que después se ponga mal o que me diga que yo solo tengo calentura, supuestamente".

"Quiere que esté todo el día atrás de ella, la verdad es que me da por los huevos... Quiere que esté todo el día con ella y yo no soy así. Ella me preguntó si era amoroso y le dije que no tanto. Le dije que quería estar un toque solo. Yo le empecé a decir las cosas que me molestaban y ella me dijo 'bueno, es mejor que termine acá antes de que me enganche más'", le había admitido Thiago a Nacho sobre la participante que zafó de la placa de eliminación hace algunas semanas.

¿Votará Thiago a Daniela y la mandará a placa el miércoles?

Agustin nuevo eliminado.jpg

Agustín el último eliminado

La última gala de eliminación del pasado domingo dejó fuera de la competencia a Agustín. El ahora exparticipante del reality que conduce Santiago del Moro fue elegido por el público con más del 76 por ciento de los votos negativos y se convirtió en el octavo eliminado.

Sin embargo, el joven se mostró confiado con el repechaje que le daría otra oportunidad de volver a la casa más famosa del país y volver a poner en juego sus estrategias.