Tiene 15 años, escribe cuentos y llegó al podio en el mundial de trail running en Tailandia

La felicidad de la adolescente oriunda de San Martín de los Andes es lógica ya que a pocos minutos de subirse al avión que la llevaría a ese país del sudeste asiático le informaron que por ser menor de 16 años (tiene 15) no podía participar de la categoría U20, por lo tanto fue convocada para representar a la Argentina en la Open 11k. "Fue un choque muy fuerte, estaba deprimida, me había entrenado para participar en 6 kilómetros y me sentía superbien y muy bien preparada. Entonces me dirigieron a los 11 kilómetros de una de las carreras del mundial; aunque no era la distancia que había practicado" , contó. " El secreto de la vida es tomar las cosas lo mejor posible y seguir adelante y ver el lado positivo" , agregó en relación a esta situación que debió enfrentar antes de viajar.

Maia es integrante de la selección argentina de trail running, deporte que se corre de modo competitivo o recreativo por senderos, huellas, caminos rurales, atravesando distintas áreas como cerros, bosques y ríos. Aquí radica su principal diferencia con las carreras de pista, ya que no solo se debe recorrer una distancia sino que se atraviesan distintos tipos de obstáculos, pendientes y desniveles a lo largo del recorrido. Además recientemente se consagró subcampeona Sudamericana 6k en categoría Junior.

Desde el comienzo de su estadía en Tailandia, tanto Maia como el resto de los deportistas tuvieron que enfrentarse a múltiples desafíos. “Empezando con el tema del clima, hacía mucho calor, mucha humedad con sólo una semana de ambientación”, explicó la joven. A pesar de todo, logró el segundo lugar en la competencia. “Lo dejé todo y solo puedo decir que esto es un sueño cumplido y que quedan pasos por seguir completando”, expresó.

La felicidad de la sanmartinense Maia Coletto al conseguir el segundo puesto en la categoría femenina en el Campeonato Mundial de Montaña y Trail Running realizado a comienzos de mes en Tailandia.

Cabe señalar que las y los atletas neuquinos recibieron la convocatoria para participar de este evento deportivo por parte de la Federación Argentina de Atletismo con muy poca antelación. "Nos avisaron a comienzos de septiembre, con muy poca antelación, que habíamos salido seleccionados para el mundial en Tailandia", contó. Agregó que quienes participan de las competencias de trail running son deportistas amateur por lo tanto los gastos de pasaje, alojamiento y comida corren por cuenta de ellos mismos. Finalmente la Legislatura provincial aportó los fondos necesarios para que la delegación neuquina estuviera presente en Tailandia. De esta manera pudieron viajar, además de Maia, Roxana Flores, Florencia Milanesi, Verónica Galván, Javier Carriqueo, Diego Rebolledo y Kevin Duré, oriundos de distintos puntos de la provincia.

A pesar de su corta edad, Maia se ha destacado en numerosas competencias de trail runnig, entre las que se destacan el segundo lugar en la categoría 10k femenino de la tradicional carrera del K21, realizada en octubre de 2021, en un circuito en el que debió atravesar montañas, bosques y senderos patagónicos. En el mes de agosto, se consagró subcampeona en el Sudamericano de Carrera de Montaña en la categoría juvenil 6 kilómetros que se desarrolló en la provincia de San Juan. Haber logrado ese puesto le dio el boleto para el mundial de Tailandia.

Cuando se le pregunta por qué corre, Maia responde que "correr me genera mucha paz interior, y esa adrenalina por darlo todo". No hace mucho tiempo que empezó a correr. "Fue en pandemia que empecé a correr, primero con mi mamá, después sola y en grupo. Fue como una nueva disciplina que nunca había experimentado y me di cuenta que la disfrutaba", agregó quien antes practicaba natación.

Explica que la idea de competir apareció durante la misma actividad, "me di cuenta que me gustaba competir y que quería llegar más lejos, pero nunca me imaginé que todo se iba a dar tan rápido, como estar a los 15 años en un mundial".

Maia sigue al pie de la letra las indicaciones que a la distancia le da su entrenador, el santafesino Lucho Pilatti, uno de los ultramaratonistas más reconocidos del país. Cuando se inició en la actividad se incorporó al equipo de Facundo Quiroga. Además concurre al gimnasio del club Lácar y sale a correr "ya sea sola, con alguien o en grupo".

Respecto a la carrera en Tailandia Maia explicó que “era en un terreno con muchas subidas y bajadas, con mucha piedra y tierra suelta con bastante desnivel 450 para 11 kilómetros. Además el clima era complicado, mucho calor y humedad. Igualmente pude sostener el ritmo”. “El último tramo fue mortal porque pude sostener el pique que me gusta mucho hacer, y veía a mi mamá emocionada y al resto de los chicos de la selección que me gritaban. Fue una experiencia única, es el comienzo de un gran sueño”, agregó.

“Subirme al podio me emocionó mucho porque fue mi primera carrera en el exterior, mi primera participación en un mundial. Significa mucho porque al comienzo de todo esto no me lo hubiera imaginado. Este podio es el comienzo del cumplimiento de un sueño”, expresó Maia Coletto.

"Yo sin correr por las montañas no existo"

“Cuando vas llegando a la meta, se te vienen a la mente todos los entrenamientos que hiciste, el amor que le tenes al deporte, la perseverancia y constancia, el no darse por vencida, el aceptar tus momentos malos”, explicó. Aseguró que “yo sin este deporte, correr por las montañas y sin ese aliento de los que te conocen , no existo”.

Comentó que comenzó en 2020 a correr. “Me dí cuenta que me gustaba esta disciplina, y luego me gustó la idea de competir, que yo quería llegar un poco más allá con esto, como estar en un mundial. Con el tiempo me fui definiendo por el trail running porque tiene sus encantos”, describió la joven que antes practicaba natación. “Pero nunca me imaginé que todo se iba a dar tan rápido, como estar a los 15 años en un mundial y hacerlo en Tailandia”, agregó.

La literatura, su otra pasión

Pero correr por montañas y senderos no es la única pasión que despliega Maia. La literatura también es parte importante de su vida, que transcurre también en el CPEM 13 donde cursa el tercer año. “Crecí en una casa donde había mucha literatura, mi papá es profesor de Lengua y Literatura, y mi mamá es periodista y bibliotecaria. En la escuela siempre escribía poesías y cuentos cortos”, contó en una reciente entrevista con LMNeuquén la joven que en 2021 presentó su primer libro "El mundo oculto: la estufa, el fuego, las hadas". El libro fue escrito por Maia desde los 12 años y fue publicado por Ediciones de la Grieta y cuenta además con ilustraciones hechas por su hermana Vera.

En octubre pasado, en la última edición de la Feria Regional del Libro de San Martín de los Andes se presentó "Relatos de estos tiempos raros", el libro que reúne textos premiados en el concurso literario organizado por el Centro Editor Municipal (CEM). En este libro, se incluye el relato “Enigmas, polillas y un astrónomo”, escrito por Maia, que obtuvo el segundo premio en la categoría Juveniles del mencionado certamen.

Aunque admite que no sabe si se dedicará en un futuro a la escritura, asegura que no la abandonaría “nunca”. “Escribo porque me gusta, me nace, no sé si me dedicaría a eso, quizás no terminas escribiendo cosas que te salen del corazón o porque estás inspirado; por ahora lo hago como una cosa que me gusta y me relaja”, cuenta. “La lectura y la escritura la llevo en la sangre por mis padres, ellos siempre me inculcaron el tema de pensar, de reflexionar y de dudar de las cosas, y eso es lo que me gusta de la literatura, obligar a hacer pensar al lector”, agrega.