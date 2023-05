Tierra del Fuego: desapareció y lo encontraron ahorcado en un contenedor

Kevin Saldivia fue visto por última vez el viernes 28 de abril, cuando salió de su casa ubicada en calle Roldán. En ese momento usaba anteojos y vestía una campera negra y azul marca Columbia, pantalón negro deportivo y zapatillas negras. Esa fue la descripción brindada por sus familiares junto a imágenes de él y sus teléfonos de contacto.

El operativo de búsqueda se reforzó con un equipo canino que rastreaba el mismo olor de una remera que pertenecía a Saldivia. Finalmente, encontraron el cuerpo en una especie de contenedor y las autoridades, según informaron medios locales, intentan esclarecer si se trató de un crimen o si Saldivia se quitó la vida.

Kevin Saldivia joven ahorcado Tierra del Fuego

En lugar también trabajó personal de la morgue y funcionarios judiciales que instruían la investigación.

La madre del joven expresó a La Opinión Austral que "salió de la casa sin el celular y yo pensé que iba a venir a mi casa pero nunca apareció".

Florencia González, su pareja y madre de su hija, contó este martes en Radio Fueguina que Saldivia estaba atravesando por un mal momento. “A mí me afectaba verlo mal, él manifestó que se iba a ir y me ponía en una posición en la que no lo podía ayudar”, explicó la mujer.

Sobre el último día que lo vio detalló: “Lo vi salir muy tranquilo, se puso la campera, dejó el celular, las llaves”. Aunque la joven intentó seguirlo, había mucha gente en la calle y rápidamente lo perdió de vista.

González sospechaba que el motivo por el que su pareja se había ausentado estaba relacionado con su situación económica. “Kevin estaba preocupado por no poder darnos, a mi y a mi hija, lo que necesitáramos, a lo que le respondí que se quedara tranquilo, que íbamos a salir adelante”, concluyó.