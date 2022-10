Tiktoker se hizo una bichectomía y quedó desfigurada: "Que les sirva de ejemplo"

Cuando la obsesión por la belleza no tiene límites se pone en riesgo la propia salud. Hay que revisar qué mensajes se transmiten en las redes sociales hombres y mujeres al someterse a cualquier tipo de tratamiento para “verse mejor” y encajar en el estereotipo de belleza que se vende. En este contexto, una Tiktoker mexicana se volvió viral, luego de sobrevivir al calvario de los efectos adversos que le produjo una bichectomía .

“Me haré la bichectomía y la lipopapada. La recuperación es rápida, no creo que pase nada” , subtituló Diana Contreras en el primero de los tres videos que posteó para advertir sobre las consecuencias de su cirugía estética. La intervención consiste en la extracción de las bolas de Bichat, que son unas bolsas de tejido graso ubicadas en las mejillas.

Es una cirugía ambulatoria, pero como cualquier intervención, puede tener complicaciones y Diana sufrió una de ellas. “Saliendo del procedimiento, ya estaba superinflamada. Tuve que regresar a la clínica por el dolor insoportable que tenía. Sentía que el cachete izquierdo me iba a estallar” , relató en uno de los videos.

Además de la inflamación, tenía dolor de cabeza, vómitos y se desmayó del dolor. Tampoco podía respirar y le costaba abrir la boca para comer. Solo podía ingerir bebidas con bombilla.

Diana, que también es médica, sufrió el dolor intenso por varios días y en la clínica le explicaron que eran coágulos, que no había infección, pero debían drenarlos. Aseguró que el dolor que sentía durante esas otras intervenciones, incluso con anestesia, era “mucho más fuerte” que cuando dio a luz a sus hijos.

“Me drenaron dos veces y las dos veces le pedí al doctor que, antes de hacerme el procedimiento, me inyectara un analgésico aparte de la anestesia. De verdad, no era suficiente; al terminar, salía con un dolor extremo. Literal, pensaba que en cualquier momento mi cachete estallaría”, aseguró la mexicana.

La joven sufría por la inflamación y por los efectos a largo plazo. “Me sentía cansada, frustrada, desesperada y deprimida. El miedo a quedar deforme no me dejaba dormir”. Antes de drenarle la mejilla por tercera vez, contó que sintió cómo los coágulos se reventaron y salieron muchos. "Fue una sensación un tanto desagradable”, explicó. Así comenzó a sanar rápidamente.

“Los hematomas comenzaron a desaparecer; lo que más tardó fue mi derrame en el ojo y mi articulación mandibular. Fue una experiencia que no le deseo a nadie y espero que les sirva de ejemplo”, aconsejó Diana, para finalizar remarcando la importancia de acudir solo con especialistas, así como investigar las ventajas y desventajas de la intervención porque las reacciones siempre varían según el paciente.