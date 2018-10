Tinelli, bajo amenaza

“Me comunico para que avises que cada día voy a hackear a uno por uno y el postre final va a ser Tinelli. A ese le voy a sacar todo lo que tenga”, prometió el hacker, que en esta semana se convirtió en el terror de la farándula al atacar además a Sol Pérez, Pedro Alfonso y Federico Hoppe, entre otras figuras.

tinelli valdes

Aunque cambió su número de celular, el jurado del “Bailando” no pudo escapar de las garras del delincuente virtual. “Lo llamaron a Tinelli, mi jefe, con el cual solo hablo de cuestiones laborales. Le pidieron videos y él los grabó. Estaba con Guillermina Valdés y a ella le llamó la atención que yo le pidiera eso”, contó el conductor.

polino

“Será el postre” “A Tinelli le voy a sacar todo. Si me bloqueás esto irá a peores”, prometió el hacker.

Con la soga al cuello

“También me amenazó con que le tenía que dar una señal esta noche en el programa cuando esté al aire para que no ingresen a la cuenta de fulano”, reveló Polino, visiblemente costernado. Y añadió que “BlackMuag” le advirtió: “Si me bloqueás significará que me desafiás, y esto irá a peores”.