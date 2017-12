Tinelli no tiene paz

Ayer, la partenaire del hijo de Carmen Barbieri contó que la compañía prohibió que se usen sus imágenes en el “Bailando”, por lo que la pareja pasaría directamente al teléfono dado que no tienen tiempo para preparar otro tributo para el duelo. Es que al jurado no le gustó nada la propuesta desplegada en la pista y, además de cosechar bajos puntajes, la dupla protagonizó un violento cruce con Moria Casán que no le gustó nada a Disney. “Estamos viendo cómo lo resolvemos. Tomó una viralización que como empresa no les copa porque no tiene nada que ver con la imagen de Disney”, explicó Laurita.

La novia de Bal también le respondió a Alejandro Ripoll, director del envío, que hace unos días dijo que era una nena caprichosa. “Ellos (por Disney) necesitan un mes o quince días de anticipación y en Ideas te lo terminan en el día. El único ensayo general con técnica que pudimos tener fue una hora antes del vivo porque bailamos primero. No somos improvisados. Fue un efecto que él no quiso poner ese día, la producción pidió que lo ponga. Y ahí quedó, jamás lo hubiese trasladado al programa de Ángel (de Brito)”, aclaró, y sostuvo que con Bal no van a renunciar al certamen más allá del desgaste.

Internas: Además del atraso en el pago de sueldos, Tinelli debe sortear disputas dentro del staff.

Jurado rebelde

Por si fuera poco, Tinelli también va a tener que interceder para calmar las aguas con Pampita, quien deslizó la posibilidad de irse del ciclo antes de que termine.

“Yo no tengo ganas de trabajar gratis… No sé si estaré en la final”, advirtió la modelo en diálogo con Implacables. “Cada vez que voy, pago maquillador, vestuarista y pago IVA por mi factura”, agregó la flamante conductora que el año que viene estará en la pantalla de Telefe y KZO.

Al igual que el resto de sus compañeros del jurado, Pampita no cobra su sueldo desde septiembre.

Nai Awada rompió el silencio tras su salida de Showmatch

Después de que Marcelo Tinelli preguntara por ella en su ciclo y de los rumores de un posible regreso a la pista de Showmatch, Nai Awada habló de su presente y desmintió que la hayan llamado para que vuelva al certamen. No obstante, no descarta la idea. “El Bailando me dejó recuerdos hermosos, gente muy copada y me encantaría poder volver”, aseguró la actriz.

Sobre el pico de estrés que la alejó del show, señaló: “Necesitaba estar más tranquila. Fue un cúmulo de cosas, estaba muy ansiosa. Uno es un ser humano y a veces no puede con todo, me pasó eso, pero no tuvo nada que ver con el programa”.