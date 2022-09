Tinelli vs Insua: Demanda, desplante en vivo a ESPN y trasfondo de la pelea

El ex presidente del club nunca se refirió al tema; mientras que Insua llegó a decir el año pasado que “nunca trabajaría” con Tinelli porque mantiene “problemas de índole personal” y que no tiene “un buen concepto de él como individuo”. Pero la gota que rebasó el vaso se dio el domingo en el Nuevo Gasómetro.

Tras el 0-1 ante el equipo de Gallardo, el técnico se cruzó con un plateísta y cuando se retiraba rumbo a los vestuarios, soltó: “Manga de hijos de puta, ¿por qué no putean a Tinelli que se robó todo?”. La frase se escuchó clarita en un video que se viralizó en redes sociales en tan solo cuestión de minutos y no hubo rectificación.

image.png

Es que cuando el Gallego se sentó en la conferencia de prensa, visiblemente fastidioso por la derrota, no ratificó lo dicho, pero tampoco lo negó. “¿Qué tengo que aclarar? No tengo nada que aclarar. Estaba metido en el partido, no sé qué pasó ni qué dije”, afirmó, sin entrar en detalles ni hacer una referencia directa al Cabezón.

La historia no quedó ahí y el lunes hubo novedades: la Fiscalía Especialista en Eventos Masivos de CABA actuó de oficio y le abrió un acta al DT por incitación a la violencia; mientras que al mismo tiempo comenzó a correr el rumor de que Tinelli estaba evaluando con sus abogados los pasos a seguir y hasta analizaba elevar una denuncia penal por injurias...

Finamente, la cuestión terminó en la Justicia pero en forma de demanda civil por daños y perjuicios, la cual llegó a manos de Insua en la mañana de este martes, cuando el plantel retomó los entrenamientos tras el día libre.

Según contó el portal Olé, el entrenador está tranquilo aunque caliente, y desde su entorno se encargaron en remarcar que en esta historieta nada tiene que ver San Lorenzo. “Se trata de un tema personal y Ruben ya puso abogados que nada tienen que ver con el Departamento de Legales del club”, contaron por lo bajo.

¿Qué pasará ahora? Posiblemente se llame a ambos a una mediación, pero antes de que eso ocurra es probable que Insua hable públicamente. Este miércoles la práctica será abierta y el DT podría enfrentar los micrófonos... Lo que nadie sabe es si buscará calmar las aguas o redoblará la apuesta.

El desplante a ESPN

Las imágenes de los insultos a Insua se filtraron al parecer por un video que difundió ESPN en sus redes y luego borró. Pero el Gallego tiene memoria y este martes desplantó al aire al colega de ese canal: