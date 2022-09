Tini despidió a su mejor amiga en redes y tuvo que aclarar qué le pasó

"Aparte te voy a ir a visitar todas las veces que pueda. Sos irremplazable Martita. Yo también me quedaría a vivir en ese abrazo de la última foto. Te amo con mi vida entera", finalizó.

Por esto, los seguidores pensaron lo peor y Tini salió a aclarar la situación: "¡A Marta no le pasó nada grave! Se va a vivir afuera, la voy a extrañar con todo el corazón, la amo y espero que tenga el mejor viaje de su vida".

Otra separación que deberá afrontar la artista luego de la de sus padres, que decidieron irse por caminos diferentes recientemente. En el programa Es por ahí contaron hace poco que la pareja que lleva 27 años de matrimonio puso punto final a su relación. "Alejandro y Mariana ya no están juntos, están separados desde hace un tiempo largo. No conviven bajo el mismo techo. Se los vio juntos en los Premios Gardel, en los shows, pero ya no son pareja", indicó el periodista Guido Záffora.

Al mismo tiempo remarcaron que pese a no estar juntos, “mantienen una relación maravillosa por sus hijos Fran y Tini”. Si bien la pareja se separó hace ya un tiempo, Mariana estuvo acompañado al productor en plena internación donde corrió peligro su vida. “Estuvo al pie del cañón”, dijeron refiriéndose a que hay buena onda entre los ex.

Rodrigo de Paul, por su lado, está preparándose para el Mundial de Qatar 2022 mientras disfruta a pleno de su nueva relación con Tini Stoessel. Aunque recientemente aprendió los gajes del oficio de acompañar a la cantante cuando ella lanzó un adelanto de su videoclip en el que se la puede ver besando a Tiago PZK. ¿Cuál fue la reacción del futbolista?

“Temonnn”, fue la leyenda que acompañó a la reacción del futbolista en sus redes, junto a un corazón que denotaba el orgullo que tenía para con la cantante.