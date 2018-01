Todos contra Oliva

El Chino Maradona dice que Rocío no cuida al Diez: "Creo que ella lo droga".El sobrino de Diego está preocupado por el ex futbolista.

El Chino Maradona, el sobrino del ex futbolista, reapareció en la televisión en medio del estreno de la obra que protagoniza -Soñadores 2, que se presenta en Mar del Plata-, para disparar contra Rocío Oliva, por no cuidar al Diez. “A mí tío no lo veo bien y no hace nada para que esté mejor. Esta chica realmente lo pone mal. Creo que le da algo. Lo droga”, confesó en una nota para Los Ángeles de la Mañana.